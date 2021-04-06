Камила Валиева поделилась мнением о разнице в выступлениях на шоу и в официальных турнирах

Российская фигуристка Камила Валиева оценила разницу в выступлениях на шоу и в официальных соревнованиях.

«Выступать на шоу и соревнованиях для меня одинаково, нет разницы. На шоу люди приходят порадоваться и не хочется их расстраивать. Могут ли в штабе поругать, наказать за плохое выступление на шоу? Нет. В этом смысле разница с соревнованиями есть.



Планы и амбиции на Олимпийские игры? Я не буду отвечать», — сказала Валиева после выступления в шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.



Валиева — чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. В сезоне-2020/2021 Камила дебютировала во взрослых национальных соревнованиях. Фигуристка выиграла один из этапов Кубка России и стала серебряным призёром чемпионата страны. За произвольную программу Валиева, исполнившая два четверных тулупа, получила оценку, превысившую мировой рекорд Александры Трусовой. Её оценка по сумме двух программ также оказалась выше лучшего в мире достижения, принадлежавшего Алёне Косторной.