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Мишин объяснил, почему Россия ни разу не выиграла командный ЧМ по фигурному катанию

Мишин объяснил, почему Россия ни разу не выиграла командный ЧМ по фигурному катанию
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Знаменитый тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, почему, по его мнению, сборная России ни разу не выиграла командный чемпионат мира.

«Думаю, что в ряде случаев команда не была самой сильной на турнире. В ряде случаев были допущены тактические просчёты в формировании команды, а в ряде случаев просто не повезло», — приводит слова Мишина «Спорт день за днём».

Предстоящий командный чемпионат мира пройдёт в Осаке с 15 по 18 апреля.

Состав сборной России
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Спортивная пара: Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
Танцевальная пара: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

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