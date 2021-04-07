Мишин объяснил, почему Россия ни разу не выиграла командный ЧМ по фигурному катанию

Знаменитый тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, почему, по его мнению, сборная России ни разу не выиграла командный чемпионат мира.

«Думаю, что в ряде случаев команда не была самой сильной на турнире. В ряде случаев были допущены тактические просчёты в формировании команды, а в ряде случаев просто не повезло», — приводит слова Мишина «Спорт день за днём».

Предстоящий командный чемпионат мира пройдёт в Осаке с 15 по 18 апреля.

Состав сборной России

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Спортивная пара: Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

Танцевальная пара: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

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