«Мяу». Евгения Медведева сфотографировалась в красном кресле

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Спортсменка снялась в красном кресле.
«Мяу», — подписала снимки спортсменка.
Фото доступны в «инстаграме» Евгении Медведевой
Подписчики так оценили фотографии Евгении:
«Просто шикарная».
«Женя потрясающая».
«Волшебно».
«Красоточка».
«Какое интересное решение для фотосессии! Женя, очень здорово получилось. Красивые снимки»
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.
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