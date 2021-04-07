«Мяу». Евгения Медведева сфотографировалась в красном кресле

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Спортсменка снялась в красном кресле.

«Мяу», — подписала снимки спортсменка.

Фото доступны в «инстаграме» Евгении Медведевой

Подписчики так оценили фотографии Евгении:

«Просто шикарная».

«Женя потрясающая».

«Волшебно».

«Красоточка».

«Какое интересное решение для фотосессии! Женя, очень здорово получилось. Красивые снимки»

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.