Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Мяу». Евгения Медведева сфотографировалась в красном кресле

«Мяу». Евгения Медведева сфотографировалась в красном кресле
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
Аудио-версия:

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Спортсменка снялась в красном кресле.

«Мяу», — подписала снимки спортсменка.

Фото доступны в «инстаграме» Евгении Медведевой

Подписчики так оценили фотографии Евгении:
«Просто шикарная».
«Женя потрясающая».
«Волшебно».
«Красоточка».
«Какое интересное решение для фотосессии! Женя, очень здорово получилось. Красивые снимки»

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.

Преподаватель — о Евгении Медведевой: отъезд в Канаду перевернул её мышление
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021