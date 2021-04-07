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Оксана Баюл — о наряде Алины Загитовой: плагиат с костюмчиком получился снова

Оксана Баюл — о наряде Алины Загитовой: плагиат с костюмчиком получился снова
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
Аудио-версия:

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл сравнила костюм, в котором она выступала в 1995 году, и наряд чемпионки Игр-2014 Алины Загитовой.

«Мой костюмчик был состряпан в 1995 году.

«Главное, чтобы костюмчик сидел
Непринуждённо, легко и вальяжно.
Всё остальное, поверьте, неважно.
Нет и не будет серьёзнее дел… Главное,
Главное, чтобы костюмчик сидел
Так, чтобы в жизни себе не простили
Те, кто такого себе не пошили...»

Плагиат какой-то с костюмчиком получился снова», — написала Баюл.

Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл

Ранее Баюл подверглась критике за пост про шоу группы Этери Тутберидзе. Оксана написала: «Эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду» и кто создал этот бренд».

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Баюл — о шоу группы Тутберидзе: эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду»
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