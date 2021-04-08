Дизайнер объяснила, почему платье Алины Загитовой не является плагиатом наряда Оксаны Баюл

Светлана Гачинская, дизайнер костюмов и мать фигуриста Артура Гачинского, прокомментировала высказывание олимпийской чемпионки Оксаны Баюл, обвинившей дизайнера Ольгу Рябенко в плагиате. Баюл намекнула, что фасон платья Алины Загитовой, в котором россиянка выступала на Олимпиаде-2018, скопирован с её костюма 1995 года.



«Платье Загитовой нельзя назвать плагиатом по одной простой причине — это классический вариант образа Китри в балете. В фигурном катании таких платьев миллион и маленькая тележка, поэтому так голословно обвинять в плагиате смысла нет.



Если мыслить в таком ключе, то можно задать странный вопрос: почему Загитова катала Китри в такой же пачке, что и Медведева, ну глупости же. Точно так же можно начать говорить про «Лебединое озеро» — вышла в белой пачке? Плагиат! Скорее, не плагиат, а так звёзды сошлись.



Не думаю, что Баюл предъявляла претензии, она просто высказала свою точку зрения по этому поводу. Имеет на это полное право. После победы Загитовой на Олимпиаде десятки маленьких девочек-фигуристок заказывали такое же платье, как у Алины. В любом случае, вариаций такого рода платьев может быть тысяча, обвинять в плагиате смысла точно нет.



Обидно ли дизайнерам слышать такие высказывания? Да нет конечно, глупость. Нормальные дизайнеры понимают, о чём идёт речь случае с платьем Алины. Думаю, Ольгу не задели слова Баюл, любой здравомыслящий человек знает, откуда идёт этот образ. Может, пост Оксаны Баюл рассчитан на людей, которые не очень хорошо разбираются в этом», — цитирует Гачинскую Sport24.

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