«Форменный Джеймс Бонд». Подписчики оценили стрельбу Плющенко из пистолета
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» разместил видео, на котором он упражняется в стрельбе из пистолета.
Плющенко упражняется в стрельбе из пистолета.
«Тренировка на выходных! Не только фигурное катание. А какие у вас увлечения?» — подписал видеозапись Плющенко.
Подписчики оценили стрельбу Евгения. Вот что они написали в комментариях к соответствующему видео.
«Вот это да, круто!»
«Класс».
«Форменный Джеймс Бонд».
38-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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