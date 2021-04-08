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«Форменный Джеймс Бонд». Подписчики оценили стрельбу Плющенко из пистолета

«Форменный Джеймс Бонд». Подписчики оценили стрельбу Плющенко из пистолета
Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» разместил видео, на котором он упражняется в стрельбе из пистолета.

Плющенко упражняется в стрельбе из пистолета.

«Тренировка на выходных! Не только фигурное катание. А какие у вас увлечения?» — подписал видеозапись Плющенко.

Подписчики оценили стрельбу Евгения. Вот что они написали в комментариях к соответствующему видео.

«Вот это да, круто!»

«Класс».

«Форменный Джеймс Бонд».

38-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

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