«Хоть где-то». Бутырская — о выступлении россиян на командном ЧМ под национальным флагом

Чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская поделилась мнением о предстоящем выступлении сборной России на командном чемпионате мира с использованием национального флага и гимна.



«Отлично, что хоть где-то мы можем использовать наш российский флаг. Абсолютно это не навредит ни на командном чемпионате мира, ни впоследствии. Мы выступаем за нашу страну, болеем за неё, и это очень приятно. Всю жизнь вспоминала, у меня перед глазами была Роднина, когда она выиграла Олимпийские игры, и играл гимн и поднимался флаг. Так хотелось этого. Когда я выиграла чемпионат мира, у нас не было гимна. Какая-то музыка играла непонятная, незнакомая для меня, потому что гимн я наизусть знала, а тут что-то было новое. Всё равно это был пьедестал, эта была золотая медаль, и от этого я меньше эмоций не получила. Поэтому я думаю, что всё отлично! Здорово, что на турнире в Японии подразумевается наличие команды, когда все друг за друга — это очень важно.

Несмотря на то что у нас в данный момент отобрали флаг и гимн, мы всё равно остаемся единым целым. Мы всё равно все выступаем за сборную России, и чемпионат мира показал, что не в этом суть, не в наличии гимна и флага. Суть в выступлениях, в результатах и в конечном итоге. Мне кажется, что мы настолько к этому привыкли, нас всё время ущемляют в чём-то, а тут вот такая мы сборная была, красивая, настолько подготовленная. Так Федерация фигурного катания всё грамотно предусмотрела, много сделала. Все работали над тем, чтобы выиграть чемпионат мира, и я считаю, мы его выиграли практически по всем показателям. Чуть-чуть мальчики не дотянули. Мне кажется, Миша Коляда мог бы быть лучше, бороться и быть третьим сто процентов. Всё равно это потрясающе! Это была команда, не какая-то сборная, а команда России.

Мы будем этого курса держаться. У нас серьёзная конкуренция в сборной, и это дает свои плоды. Так что желаю, чтобы все этим (конкуренцией) пользовались, и внутри команды нагнетали её. Когда есть здоровая конкуренция, она очень помогает выступать на международных стартах», — приводит слова Бутырской «Матч ТВ».