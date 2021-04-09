Член исполкома ФФККР: я плевал на упрёки и грубости, которые читаю на всех языках

Член исполкома ФФККР Николай Долгополов отреагировал на критику успехов России в фигурном катании.

«Сейчас очень сильна тенденция давить Россию везде, абсолютно в любой сфере. Почему бы и не в фигурном катании? Я плевал на все эти вещи, плевал на все упрёки и грубости, которые читаю на всех известных мне языках, кроме фарси. Я это читаю и думаю: какое счастье, что наши выиграли в последний день танцы! Все знают, что это субъективизм, судейские придирки, вдавливание в землю. Я был очень взволнован, когда смотрел. Думал, что не дадут третью медаль выиграть. Но так выступили ученики Жулина, что невозможно было задушить. Наверное, хотели, но не задушили.



Сейчас рассказывают, что мы что-то там вкалываем девочкам, что они вдруг четверные стали делать. Пришла тренер (Тутберидзе — Прим. «Чемпионата»), которая сделала революцию в фигурном катании. Я думаю, потребуется ещё олимпийский цикл, чтобы догнать и поставить четверные на поток в других странах», — сказал Долгополов в эфире телеканала «Звезда».