Анастасия Гребёнкина: Туктамышева дала надежду многим спортсменам

Российская фигуристка Анастасия Гребёнкина поделилась мнением о серебре Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Думаю, Туктамышева дала надежду многим спортсменам — и не только фигуристам. Она показала, что можно дважды войти в одну и ту же воду. Для спортсменов это всегда очень страшно. Кажется, что если ты был на вершине и упал с неё, то больше туда никогда не поднимешься.



Получается, что Елизавета показала — нет предела человеческим и в первую очередь психологическим возможностям. Физику можно наработать с хорошим тренером, но она показала психологическую силу: «Посмотрите! Вот моя серебряная медаль, и я стою на этом подиуме, потому что я это заслужила».



Шесть лет назад Туктамышева выиграла чемпионат мира и стала второй на чемпионате Европы в Стокгольме. Шесть лет — это просто пропасть для фигурного катания. Это колоссальное расстояние, которое она преодолела и сказала: «А вот вам!» — сказала Гребёнкина в эфире телеканала «Звезда».