«Забыл, где к своему золоту готовился». Баюл напомнила Ягудину о тренировках в США

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл отреагировала на комментарий победителя Игр-2002 Алексея Ягудина к её словам о тренере Татьяне Тарасовой.

Говоря о 1990-х годах, когда Тарасова тренировала в США, Баюл заявила, что специалист любит деньги, а не Россию. Ягудин заметил, что Баюл стало скучно в Америке, вот она так и говорит.

«Всё забыл, где к своему золоту готовился и кто помогал. Да-да», — написала в ответ Баюл.

В 1998 году Ягудин ушёл от своего наставника Алексея Мишина и переехал в США, где жил и тренировался в течение семи лет под руководством Тарасовой. С именем специалиста связаны главные победы Алексея, в том числе и завоевание золотой олимпийской медали в мужском одиночном катании.

Ранее Баюл раскритиковала название шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» и заявила, что фасон платья Алины Загитовой, в котором россиянка выступала на Олимпиаде-2018, скопирован с её костюма 1995 года.