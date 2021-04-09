«Да разный бывает». Трусова рассказала о Плющенко-тренере

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о тренировках в академии «Ангелы Плющенко», где для неё созданы особые условия – спортсменка живёт в отдельном коттедже рядом с катком.

«Насколько важен комфорт? Конечно, это важно. Здесь очень хорошо, за городом, мне очень нравится. Во время карантина мы переехали жить в свой дом, жили там весь карантин. До большого дома, в котором я живу с семьёй, ехать 1 час и 15 минут отсюда. А здесь, на территории Евгения Викторовича, есть мой домик, где я живу неделю. Это очень помогает, тяжело ехать на машине на тренировку, с тренировки тоже на машине, а ещё учиться надо.

Какой Плющенко тренер? Да разный бывает. Не знаю, как описать. Он всегда очень активно принимает участие в тренировке. Если он в коньках – то постоянно катается, показывает какие-то упражнения. Если без коньков, то прыгает за бортиком, выбегает на лёд, поскальзывается, но всё равно», – приводит слова Трусовой Sports.ru со ссылкой на телеканал «Дождь».

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