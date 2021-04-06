Трусова против системы. Почему мечте Саши о трёх Олимпиадах не суждено сбыться

Ученица Плющенко намерена кататься до 22 лет. Но соперничать с юниорками Тутберидзе ей будет всё труднее.

Тутберидзе будет делать бизнес на фигурном катании. Хоть чему-то Плющенко научил Этери! Лучший тренер мира решила заработать на успехах своих учеников. Главное, чтобы девочки сохранили свободу выбора.

В нынешних реалиях российские фигуристки выступают на Олимпийских играх один раз в карьере. Да и то, если сильно повезёт. Дальше либо поиск себя в другой жизни, как у Загитовой, либо отчаянная попытка обмануть время, как у Медведевой. Но Тутберидзе без устали готовит одно поколение техничных юниорок за другим, лишая бывших учениц даже теоретических шансов на полноценное спортивное долголетие.

В этом контексте заявление Александры Трусовой о намерении кататься аж до 22 лет, да ещё и пройти три Олимпиады выглядит настоящим вызовом системе. Вот только 16-летней фигуристке придётся приложить колоссальные усилия, чтобы удовлетворить свои амбиции хотя бы на половину.

Ведь вполне вероятно, что в карьере Трусовой вообще не будет Олимпийских игр.

«Хочется помочь, ведь Саша пропадёт». Как фигуристка Трусова лишает себя шанса на величие Гусарская тактика Русской ракеты бессильна против холодного расчёта учениц Тутберидзе. А ведь Александра может побеждать уже сейчас.

Трусова упрямо ставит на четверные

На юниорском уровне Александра Трусова выносила всех в одну калитку, заработав репутацию фигуристки с другой планеты. При переходе во взрослые уникальность Саши никуда не исчезла, а вот с титулами – как отрезало. За два взрослых сезона на всех крупных турнирах Трусова неизменно была третьей. Скандальный переход от Тутберидзе к Плющенко в этом смысле ничего не изменил: Саша по-прежнему заявляла сложнейший контент, с которым не справлялась. Исключением стал лишь чемпионат России в Челябинске, но там двух безошибочных прокатов с двумя четверными Трусовой хватило лишь для бронзы.

Спасибо, что живая. Почему Трусова должна благодарить Тутберидзе за медаль чемпионата мира Плющенко наконец-то добился чего-то в качестве тренера. Вот только его вклад в успех Русской ракеты кажется минимальным.

Несмотря на отсутствие больших побед, Саша продолжает гнуть свою линию и делать ставку на пять четверных. Такой подход идёт вразрез с осторожным прагматизмом учениц Тутберидзе, которые стремятся, чтобы сложность ни приводила к ненужному риску. Собственно говоря, пренебрежение логикой ради мечты о бесконечном количестве четверных и было одной из причин смены тренера.

Фото: РИА Новости

После неудачи на московском этапе Гран-при казалось, что Плющенко склоняется к тактике Тутберидзе и намерен сдерживать страсть подопечной к четверным, однако уже на чемпионате мира мы увидели прежнюю Сашу, штампующую квады на тренировках и не способную избежать падений в прокатах. Создаётся впечатление, что четверные для неё не инструмент для достижения результатов, а самоцель. Каким бы странным ни казался такой взгляд, он совершенно точно делает Сашу уникальной.

Трусова мечтает о трёх Олимпиадах

Парадокс, но при любви к самым травмоопасным и рискованным для организма прыжкам Трусова хочет остаться в спорте надолго.

«Планирую выступать до 22 лет. Три Олимпиады? Если можно будет закончить, а потом вернуться, то почему бы и нет», — сказала Саша.

Александра Трусова: три Олимпиады? Почему бы и нет

Слова Трусовой означают, что она планирует уйти из спорта только после Олимпиады-2026 в Италии. И если раньше такая цель удивления бы не вызвала, то сейчас планы Трусовой воспринимаются чуть ли не как вызов системе, в которой карьера фигуристок умещается в два-три взрослых сезона. Если у Саши получится, то это пойдёт на пользу всему виду спорта, вот только верится в её успех с трудом. С каждым соперничать с юниорками Тутберидзе ей будет всё сложнее.

Символом спортивного долголетия в фигурном катании считается Елизавета Туктамышева, но повторить её путь Трусовой будет тяжело. Хватит ли у неё для этого мотивации, воли и любви к фигурному катанию – большой вопрос. Кроме того, Туктамышева через все сложности проходила вместе с Алексеем Мишиным, состязаться с которым в тренерской мудрости Плющенко пока не может.

«Не паникуйте, не бросайте. Боритесь!» Как Туктамышева спасает настоящее фигурное катание Слёзы Лизы на чемпионате мира войдут в историю. А её достижением восхищаются даже иностранцы.

Есть ещё и пример самого Плющенко, прошедшего четыре Олимпиады, но тут и близко нет ничего общего с ситуацией Трусовой. Если Евгений практически не испытывал конкуренции внутри страны и легко возвращался в сборную, пропуская целые сезоны, то для Трусовой даже кратковременный спад рискует обернуться падением с лидирующих позиций.

Пиар чужими руками. Почему Тутберидзе выгодно скандальное поведение начальника Болельщики жалеют Этери после заявления Рената Лайшева о возвращении Трусовой. Но лучшей раскрутки её шоу и не придумаешь!

Трусовой будет тяжело попасть в Пекин

Трусова, несмотря на нестабильность и не лучшую психологическую устойчивость, пока регулярно попадает на главные старты, но уже в следующем сезоне всё может измениться. Помимо Щербаковой и Туктамышевой, которым Саша проиграла на чемпионате мира, бороться за Олимпиаду будут как минимум Камила Валиева, Дарья Усачёва, Майя Хромых и, возможно, Алёна Косторная. Если на чемпионат России придётся очередной срыв Трусовой, то путь в Пекин ей будет заказан. И лишь в том случае можно будет судить, насколько серьёзны её слова о долгой карьере и трёх Олимпиадах.

Объективно говоря, пока шансы на то, что Олимпиада в Пекине вообще пройдёт без Трусовой, выглядят куда выше, чем её заход на новый олимпийский цикл. А уж мечтам о трёх Олимпиадах, кажется, вообще не суждено сбыться.