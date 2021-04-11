«Вначале было страшно». Тренер группы Жулина рассказал, чем его покорила Бузова

Многократный чемпион мира, тренер по акробатическому рок-н-роллу в группе Александра Жулина Дмитрий Ионов поделился впечатлениями, которые на него произвела популярная певица Ольга Бузова во время их работы на проекте «Ледниковый период».

«Помню, было страшно идти на первую тренировку: я волновался, как всё получится. Оля оказалась приятнейшим человеком, ко всем моим задумкам отнеслась с интересом и бесстрашно пробовала. Меня покорило, насколько она активно включалась в процесс создания образа. Я бы уподобил Ольгу спортсменам: когда человек сильно чего-то хочет, он в душе является спортсменом.

Конечно, в «Ледниковом периоде» требования не такие жёсткие. Но люди там иногда делают вещи посложнее, чем в профессиональном спорте, — именно на вау-эффект, который здесь ценнее. Я присоединился к творческому процессу Оли и Димы примерно в середине проекта. Консультировал ребят по поддержкам, но больше старался психологически поддержать своего ученика — мы с Димой продолжаем прекрасно общаться после завершения его карьеры», — приводит слова Ионова «Матч ТВ».