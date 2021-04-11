Михаил Коляда рассказал, почему в детстве чувствовал себя белой вороной

Российский фигурист Михаил Коляда объяснил, почему в детстве чувствовал себя белой вороной.

«Почему в детстве чувствовал себя белой вороной? Причин много. Одна из них — это спорт. Не мог просто так с ребятами после школы пойти погулять, потому что были тренировки. У всех летние каникулы три месяца, а у меня — три недели.

В детском садике, помню, с утра тренировался, мама потом привозила меня к обеду, обедал, ложился спать, а дети не понимали, где я был с утра. Не помню, говорил я им или нет, что занимаюсь спортом. Не могу сказать, что я какой-то не такой, нет, каждый человек уникален по-своему. Я вижу какую-нибудь ситуацию и начинаю рассматривать её с разных сторон, иногда вижу какие-то мелкие детали, которые многие не заметили бы. С годами это стало всё чаще и чаще проявляться», — приводит слова Коляды «Олимпийский канал».