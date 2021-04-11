Михаил Коляда: родился бы в СССР, не смог бы смириться с тем, что там всё одинаковое

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, что для него означает свобода.
«Правда, что у меня есть свой взгляд на всё. Вообще не представляю, если бы я родился, скажем, в Советском Союзе, то не смог бы смириться с тем, что у всех всё одинаковое: белые рубашки, синие пиджаки, красные галстуки… Такое, как по мне, неприемлемо. Конечно же, я не могу совершенно точно это утверждать, поскольку родился уже после той эпохи, но, судя по рассказам, всё так и было.
Разумеется, на какой-то промежуток времени я могу сосредоточиться и делать всё одинаково. Например, если взять тренировочный процесс, то я стараюсь делать всё шаг в шаг каждый день, изо дня в день одно и то же, появляется система. Тогда я понимаю, что именно это двигает меня вперёд. Но иногда душа просит полёта.
Что для меня свобода? Я считаю себя свободным поэтом. Конечно же, у меня есть обязательства перед семьёй, перед собой, перед тренером. В общем-то, запретить мне кто-то что-то сделать не может. Для меня свобода — это свобода действий. Когда чувствую полёт мысли и понимаю, что меня слышат, будь то дома или на льду, тогда я счастлив», — приводит слова Коляды «Олимпийский канал».
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