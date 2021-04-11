Туктамышева показала фото с Щербаковой на пути в Японию

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева разместила в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фото с чемпионкой мира 2021 года Анной Щербаковой. Снимок был сделан в самолете — фигуристки отправились на командный чемпионат мира, который состоится с 15 по 18 апреля в Японии.

В командном чемпионате мира примут участие шесть национальных сборных — России, Канады, Франции, Италии, Японии и США.



Турнир, организованный японской конькобежной федерацией при поддержке Международного союза конькобежцев, в седьмой раз состоится в Японии, но впервые в городе Осаке.



Расписание трансляций:



15 апреля, 12:15

Танцы на льду. Ритм-танец.

Женщины. Мужчины. Короткая программа.

Прямой эфир из Японии.



16 апреля, 12:15

Пары. Короткая программа

Танцы на льду. Произвольный танец

Мужчины. Произвольная программа

Прямой эфир из Японии.



17 апреля в 10:15

Пары. Женщины. Произвольная программа

Прямой эфир из Японии.



18 апреля в 15:15

Показательные выступления