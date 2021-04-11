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Туктамышева показала фото с Щербаковой на пути в Японию

Туктамышева показала фото с Щербаковой на пути в Японию
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева разместила в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фото с чемпионкой мира 2021 года Анной Щербаковой. Снимок был сделан в самолете — фигуристки отправились на командный чемпионат мира, который состоится с 15 по 18 апреля в Японии.

В командном чемпионате мира примут участие шесть национальных сборных — России, Канады, Франции, Италии, Японии и США.

Турнир, организованный японской конькобежной федерацией при поддержке Международного союза конькобежцев, в седьмой раз состоится в Японии, но впервые в городе Осаке.

Расписание трансляций:

15 апреля, 12:15
Танцы на льду. Ритм-танец.
Женщины. Мужчины. Короткая программа.
Прямой эфир из Японии.

16 апреля, 12:15
Пары. Короткая программа
Танцы на льду. Произвольный танец
Мужчины. Произвольная программа
Прямой эфир из Японии.

17 апреля в 10:15
Пары. Женщины. Произвольная программа
Прямой эфир из Японии.

18 апреля в 15:15
Показательные выступления

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