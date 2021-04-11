Итальянский фигурист Маттео Риццо не выступит на командном чемпионате мира в Японии

Итальянский фигурист Маттео Риццо сообщил, что не выступит на командном чемпионате мира в Японии.
«Грустные новости. К сожалению, сегодня я не вылетел, как было запланировано, на командный чемпионат мира. Очень жаль, что меня не будет в Осаке. Желаю удачи всей итальянской команде и с нетерпением жду возможности болеть за неё из дома. Вперёд, Италия!», – написал Риццо на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Маттео Риццо в «Инстаграме».
На командном чемпионате мира Риццо заменит Габриэле Франджипани.
Турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля 2021 года.
Напомним, что за сборную России выступят Евгений Семененко, Михаил Коляда, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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