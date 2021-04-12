Авербух: заслуги Грищук — не гарантия умного и порядочного человека

Серебряный призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух отреагировал на выпад двукратной олимпийской чемпионки Оксаны Грищук в адрес заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Грищук сравнила Тарасову со змеёй и заявила, что та обокрала её и лишила всего.

«Оксана Грищук, бесспорно, великая фигуристка и большая спортсменка. Но эти заслуги — не гарантия умного и порядочного человека. Не все великие спортсмены такие. Больше здесь комментировать нечего, честно говоря», — приводит слова Авербуха Sport24.

Под руководством Тарасовой Грищук и Евгений Платов готовились в США к Играм 1998 года в Нагано, где стали первыми в мире двукратными олимпийскими чемпионами в танцах на льду. Летом того же года пара распалась.