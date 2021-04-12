Елизавета Туктамышева: наконец-то долетели до Японии!
Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева сообщила, что сборная России прибыла в Японию, где с 15 по 18 апреля пройдёт командный чемпионат мира.
«Наконец-то долетели до Японии! Был довольно долгий путь», — написала Туктамышева.
Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой
Командный чемпионат мира. Состав сборной России
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Спортивная пара: Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
Танцевальная пара: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
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