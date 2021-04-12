Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Елизавета Туктамышева: наконец-то долетели до Японии!

Елизавета Туктамышева: наконец-то долетели до Японии!
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева сообщила, что сборная России прибыла в Японию, где с 15 по 18 апреля пройдёт командный чемпионат мира.

«Наконец-то долетели до Японии! Был довольно долгий путь», — написала Туктамышева.

Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой

Командный чемпионат мира. Состав сборной России
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Спортивная пара: Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
Танцевальная пара: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

«Не могу насмотреться». Елизавета Туктамышева показала фото с церемонии GQ Super Women
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021