Жулин отреагировал на скандальные слова Баюл и Грищук о Тарасовой

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер Александр Жулин прокомментировал скандальные высказывания олимпийских чемпионок по фигурному катанию Оксаны Баюл и Оксаны Грищук о заслуженном тренере СССР Татьяне Тарасовой. Ранее Баюл заявила, что Тарасова «любит деньги, а не Россию», а Грищук назвала тренера «ужасным человеком».
«Когда олимпийские чемпионки несут какие-то помои, мне кажется, что они не очень счастливые в жизни. Вот и всё. Прошла популярность, прошла известность, и надо что-то делать. Татьяне Анатольевне желаю только добра и здоровья.
Просто стыдно. Значит, им нечем заняться. И они занимаются склоками. Тарасова — мудрая женщина. Надеюсь, что не будет никак реагировать. Я думаю, если она будет молчать, то все потихонечку заткнутся», — приводит слова Жулина «Рейтинг букмекеров».
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