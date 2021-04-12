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«Красиво». Медведева оценила фотографии Турсынбаевой с шоу группы Тутберидзе

«Красиво». Медведева оценила фотографии Турсынбаевой с шоу группы Тутберидзе
Фигурное катание 0
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Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева опубликовала фотографии со своего выступления на шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое состоялось в Москве.

Фото доступны в «инстаграме» Элизабет Турсынбаевой

На пост Турсынбаевой отреагировала двукратный призёр Олимпийских игр россиянка Евгения Медведева. Она написала: «Красиво».

Турсынбаева — серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, серебряный призёр чемпионата четырёх континентов 2019 года, серебряный призёр Универсиады 2019 года, многократная чемпионка Казахстана, первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной прыжок (сальхов) на официальных соревнованиях.

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