Ирина Слуцкая: в обычной обуви чувствуем себя менее уверенно, чем на коньках

Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, насколько болезненны падения в фигурном катании.

«Падать на льду больно или не больно? Вот в чём вопрос. Часто слышу: «Как же больно вы, фигуристы, падаете»! Давайте обсудим это.



Да, выглядит это очень жёстко. Особенно падение с прыжка. Но на самом деле фигуристам почти всегда не больно. И падают они в основном на одни и те же места, поэтому заранее готовы к этому.



Это происходит так: ты прыгаешь, приземляешься на ногу, как бы по инерции соскальзываешь и садишься на попу.



Конечно, не исключены и очень жёсткие падения на льду. Но чаще и больнее всего мы падаем… на улице! Да-да, в обычной обуви мы чувствуем себя намного менее уверенно, чем на коньках. И вот именно на улице обычно и случаются непредвиденные травмы», — написала Слуцкая в своём "инстаграме".