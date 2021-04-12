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Ирина Слуцкая: в обычной обуви чувствуем себя менее уверенно, чем на коньках

Ирина Слуцкая: в обычной обуви чувствуем себя менее уверенно, чем на коньках
Фигурное катание 0
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Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, насколько болезненны падения в фигурном катании.

«Падать на льду больно или не больно? Вот в чём вопрос. Часто слышу: «Как же больно вы, фигуристы, падаете»! Давайте обсудим это.

Да, выглядит это очень жёстко. Особенно падение с прыжка. Но на самом деле фигуристам почти всегда не больно. И падают они в основном на одни и те же места, поэтому заранее готовы к этому.

Это происходит так: ты прыгаешь, приземляешься на ногу, как бы по инерции соскальзываешь и садишься на попу.

Конечно, не исключены и очень жёсткие падения на льду. Но чаще и больнее всего мы падаем… на улице! Да-да, в обычной обуви мы чувствуем себя намного менее уверенно, чем на коньках. И вот именно на улице обычно и случаются непредвиденные травмы», — написала Слуцкая в своём "инстаграме".

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