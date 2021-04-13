Татьяна Навка: мои полёты во время программ — это просто космос

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала пост, посвящённый Дню космонавтики. Спортсменка сфотографировалась в прыжке, а также показала видео прыжка в воду и нарезки своих полётов во время исполнения программ.
«С Днём космонавтики, друзья мои! Гордость нашей страны — 12 апреля 1961 года! 60 лет с дня первого полёта человека в космос! Сколько отваги, храбрости, хорошего любопытства и авантюризма в этой профессии!
Наверное, неспроста я родилась на следующий день после Дня космонавтики, с раннего детства я была бесстрашна, лазила на самые высокие заборы, никогда не боялась высоты, обожала скорость, адреналин, высокие качели! Я уверена, даже скажу больше, точно знаю, что эти ощущения, которые я испытываю, выходя на лёд, послужили тому, что я стала фигуристкой! А мои полёты во время программ под ваши аплодисменты, музыку и зажжённые фонарики телефонов — это просто космос!" — написала Навка.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки
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