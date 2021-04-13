Татьяна Тарасова — Татьяне Навке: побед доченьке, семейного счастья! Люблю!

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения олимпийскую чемпионку Татьяну Навку. Сегодня, 13 апреля, бывшей фигуристке исполняется 46 лет.

«Таня, поздравляю! Здоровья, творческих успехов, новых спектаклей, побед доченьке, семейного счастья! Люблю! Всегда рядом. ТАТ», — написала Тарасова.

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В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.