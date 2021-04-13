Волков назвал главную причину ухода из академии Плющенко

Российский тренер Александр Волков объяснил причину ухода из академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».



«На самом деле главная причина проста — прошло три года совместной работы, мы многого достигли и время двигаться дальше. С супругой мы решили, что имеет смысл попробовать что-то другое.



Это совершенно не связано с Рябовой, Константиновой. Суть вообще не в этом, просто есть разные предложения, я их рассматриваю. Когда выберу определённый вариант на следующий сезон и на окончание этого, то напишу об этом в «Инстаграме».



Все течёт, все меняется. В том числе работа. Иногда люди расходятся. И семьи расходятся. Здесь уместно писать именно про семью. Меня точно не отцепляли от Горок (место, где располагается база «Ангелов Плющенко». — Прим. «Чемпионата») совершенно никак, ни Плющенко, никто, мне и моим спортсменам было не очень удобно туда ездить. Даже скорее спортсменам, чем мне, я бы спокойно поехал, туда никто не запрещал ездить. Евгений предлагал лёд, все условия. Это была наша инициатива — остаться в Москве. Со льдом всё в порядке, катаемся так же, как и катались, на «Спорт Тайме», — приводит слова Волкова «Спорт-экспресс».

Александр Волков прекратил сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко»