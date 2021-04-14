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«Спасибо, моя дорогая. Люблю тебя!» Навка поблагодарила старшую дочь за поздравление

«Спасибо, моя дорогая. Люблю тебя!» Навка поблагодарила старшую дочь за поздравление
Фигурное катание 0
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Александра Жулина, дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и двукратного призёра Олимпийских игр Александра Жулина, поздравила маму с днём рождения. Вчера, 13 апреля, Татьяне исполнилось 46 лет.

Навка разместила поздравление дочери на своей странице в «Инстаграме» и ответила Александре: «Спасибо, моя дорогая. Люблю тебя!»

В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

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