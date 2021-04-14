«Роскошные». Подписчики оценили фото Татьяны Навки и жены Плющенко в купальниках

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, поздравила с днём рождения Татьяну Навку. Вчера, 13 апреля, олимпийской чемпионке исполнилось 46 лет.
«Танечка, с днём рождения! Любви и счастья и исполнения всех твоих желаний! Смотри, что я нашла. 2015 год, второй и третий после день твоей свадьбы. Мы весёлые и счастливые на берегу Чёрного моря! Оставайся всегда такой же сильной, спортивной и красивой», — написала Рудковская.
Пост доступен в «инстаграме» Яны Рудковской
Навка в комментарии ответила: «Спасибо, Яночка».
Подписчики так оценили фото:
«Красотки».
«Какие красивые».
«Красивые, счастливые».
«Обалденные».
«Роскошные».
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.
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