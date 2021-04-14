«Роскошные». Подписчики оценили фото Татьяны Навки и жены Плющенко в купальниках

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, поздравила с днём рождения Татьяну Навку. Вчера, 13 апреля, олимпийской чемпионке исполнилось 46 лет.

«Танечка, с днём рождения! Любви и счастья и исполнения всех твоих желаний! Смотри, что я нашла. 2015 год, второй и третий после день твоей свадьбы. Мы весёлые и счастливые на берегу Чёрного моря! Оставайся всегда такой же сильной, спортивной и красивой», — написала Рудковская.

Пост доступен в «инстаграме» Яны Рудковской

Навка в комментарии ответила: «Спасибо, Яночка».

Подписчики так оценили фото:

«Красотки».

«Какие красивые».

«Красивые, счастливые».

«Обалденные».

«Роскошные».

В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.