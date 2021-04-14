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Итальянский фигурист Маттео Риццо заболел коронавирусом

Итальянский фигурист Маттео Риццо заболел коронавирусом
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0

Итальянский фигурист Маттео Риццо заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своём «инстаграме».

«Я хотел бы поблагодарить Федерацию ледового спорта Италии (FISG) за поддержку.

Многие спрашивали меня о причине, из-за которой я не поехал на командный чемпионат мира. Также многие поняли, что у меня положительный тест на коронавирус, к сожалению. Поэтому я не могу выходить на улицу и остаюсь в своей комнате. Сейчас проведу 14 дней карантина, а после этого сдам ещё один ПЦР-тест.

Я просто хотел сказать, что хорошо себя чувствую и буду держать вас в курсе. Очень сожалею об этом и хочу пожелать удачи всем фигуристам на командном чемпионате мира. Я буду следить за ним из дома», — подписал пост с видеообращением Маттео.

Итальянский фигурист Маттео Риццо не выступит на командном чемпионате мира в Японии
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