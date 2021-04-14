Мишина — о командном ЧМ: японцы готовы стоять четыре часа, чтобы попасть на арену

Российские фигуристы Александр Галлямов и Анастасия Мишина, выступающие в спортивной паре, поделились ожиданиями от командного чемпионата мира, который пройдёт с 15 по 18 апреля в Осаке (Япония).



«Чего ожидаем? Праздничную атмосферу прежде всего. Дружескую обстановку. Потому что эти соревнования – командные. И все сборные – они объединятся. Потому что нет там никакого отбора на другие старты. В определённом смысле это будут завершающие сезон контрольные прокаты», — приводит слова Галлямова «Советский спорт».

Анастасия напомнила, что соревнования пройдут со зрителями.

«К тому же, по сути, это будут первые в этом сезоне международные соревнования со зрителями. А ещё – этот чемпионат проходит в Японии. А японские зрители – всегда очень громкие и очень доброжелательные. Всегда всех поддерживают. Они безумно любят фигурное катание и готовы стоять в очереди три, а то и четыре часа, чтобы попасть на арену. И с ними всегда очень интересно общаться», — добавила Мишина.