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«Хочется услышать российский гимн». Роднина — о командном чемпионате мира

«Хочется услышать российский гимн». Роднина — о командном чемпионате мира
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась ожиданиями от командного чемпионата мира, который пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.

«Командный чемпионат мира — достаточно новый турнир для фигурного катания. Мне кажется, это больше телевизионный формат, но следить за ним будет интересно. Конечно, на чемпионате не такое большое представительство стран, но все сильнейшие фигуристы и фигуристки будут принимать участие. Вместе с тем интересно будет последить за тактикой. В любых командных соревнованиях интересна тактика.

От командного чемпионата мира жду хороших прокатов и побед российских фигуристов. Но самое главное — хочется услышать российский гимн. Давно не слышали, очень соскучились», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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