Оксана Баюл: пыль, поднявшаяся до небес, так и остаётся пылью

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала философское сообщение на тему достижения успеха.
«Успех приходит не к тому, кто стремится понравиться всем, а к тому, кто остаётся самим собой… Огонь, воду и медные трубы дал мне господь бог за вознаграждение. И я благодарю всех, кто учит меня урокам жизни...
Бриллиант упавший в грязь, всё равно остаётся бриллиантом, а пыль, поднявшаяся до небес, так и остаётся пылью», — написала Баюл.
Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл
На минувшей неделе Баюл отреагировала на шоу группы Этери Тутберидзе под названием «Чемпионы на льду», которое состоялось в Москве. Оксана опубликовала постер, на котором, в частности, изображены Алина Загитова, Евгения Медведева и Камила Валиева и написала: «Эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду», и кто создал этот бренд».
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