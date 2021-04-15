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Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2021. Прямая трансляция 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, в Осаке (Япония) начнётся командный чемпионат мира по фигурному катанию. В 9:00 мск начнётся ритм-танец у танцоров на льду.

Прямая трансляция командного чемпионата мира по фигурному катанию на сайте Первого канала.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2021. Осака, Япония

Расписание соревнований и трансляций

15 апреля

9:00 мск — танцевальные пары, ритм-танец (Eurosport 2).

10:15 — женщины, короткая программа (Eurosport 2, Первый канал — с 12:15).

12:15 — мужчины, короткая программа (Первый канал, Eurosport 2).

16 апреля

9:15 — спортивные пары, короткая программа (Eurosport 2).

10:35 — танцевальные пары, произвольный танец (Eurosport 2).

12:00 — мужчины, произвольная программа (Первый канал, Eurosport 2).

17 апреля

9:10 — спортивные пары, произвольная программа (Eurosport 1, Первый канал — с 10:15).

10:40 — женщины, произвольная программа (Первый канал, Eurosport 1).

18 апреля

8:00 — показательные выступления (Первый канал — 15:15).