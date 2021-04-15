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Сборная России захватила лидерство на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Сборная России захватила лидерство на командном чемпионате мира по фигурному катанию
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Сборная России вышла в лидеры командного чемпионата мира по фигурному катанию, который сегодня, 15 апреля, стартовал в Осаке (Япония). Ритм-танец выиграли действующие чемпионы мира россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония
Положение после первого выступления
1. Россия — 12 баллов.
2. Италия — 11.
3. США — 10.
4. Франция — 9.
5. Япония — 8.
6. Канада — 7.

Расписание соревнований
15 апреля
10:15 — женщины, короткая программа.
12:15 — мужчины, короткая программа.

16 апреля
9:15 — спортивные пары, короткая программа.
10:35 — танцевальные пары, произвольный танец.
12:00 — мужчины, произвольная программа.

17 апреля
9:10 — спортивные пары, произвольная программа.
10:40 — женщины, произвольная программа.

18 апреля
8:00 — показательные выступления.

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