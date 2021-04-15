Сборная России захватила лидерство на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Командный чемпионат мира. Щербакова и Туктамышева бьются за Россию. Вперёд, девочки! LIVE

Отличное начало турнира для нашей команды! Теперь верим в Щербакову и Туктамышеву! Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».