Алексей Ягудин рассказал, как реагирует на оскорбления в адрес жены в соцсетях

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина ответила на вопрос о том, за что в последнее время перед ней извинялся муж — Алексей Ягудин.



«Он не любит этого делать в принципе. Если уж извинится, значит, понял, что перешёл черту. Я даже не вспомню, когда такое было в последний раз. Прожив вместе 12 лет, люди вообще стараются избегать ситуаций, после которых надо говорить «извини». Нет, можно, конечно, любой момент вывернуть так, что ты окажешься жертвой, и многие семьи как раз и живут на таких манипуляциях. Я же быстро поняла, что своё недовольство надо прямо и чётко высказать. Из-за этого многие меня побаиваются. У нас так устроено общество, что люди считают нормой, чтобы их гладили по голове в любой ситуации. При этом вокруг очень много хамства. Вот Алексей, который к нам сейчас присоединился, часто вынужден с этим хамством бороться. Нам обоим хорошо знакомы ситуации, когда в соцсети любой человек может зайти на твою страницу, «навалить кучу», а потом ещё и пожаловаться, что ему недостаточно вежливо ответили», — цитирует Тотьмянину «7 дней».



«В таких случаях я отвечаю сразу и резко. Я, например, не представляю себе, что приду на страницу к незнакомому человеку и стану ему рассказывать, нравится мне в его жизни что-то или нет. Меня это не касается. Но люди позволяют себе подобное. Например, на днях я выставил фотку, где мы с Танькой встретились после перелётов — я из Минска, она из Америки — и вместе полетели в Красноярск. И тут мне пишут: «Какая она уродина». Я этого не понимаю. Мне никогда в жизни не придёт в голову ни с того ни с сего такое сказать незнакомому человеку. Или иногда пишут: «Нашёл бы себе помоложе». Таким людям я сразу говорю: «Забыл спросить ваше мнение» — и блокирую. Причём иногда заходишь на страницу этого персонажа, а там какой-то крокодил Гена, который почему-то рассуждает о том, кто и как выглядит», — сказал Ягудин.

Татьяна Тотьмянина: Ягудин далеко не человек-праздник, как многим кажется