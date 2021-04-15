Ягудин — о свадьбе с Тотьмяниной: смотрим друг на друга, и читается в глазах: это ужасно

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин признались, что неуютно себя чувствовали на церемонии бракосочетания, которая состоялась в Красноярске в 2016 году.

«Мы зашли в загс, и я думала, что там будем только мы и Игорь (друг Ягудина. — Прим. „Чемпионата“) с женой. А он взял и пригласил 40 человек, которые знали Лёшу. Спрашиваю у мужа: «Кто эти люди?» — «Я их всех знаю». Говорю: «Ну, тебе повезло хотя бы с этим. Может, пойдём отсюда, отменим всё это на фиг?» Не отменили. В течение всей церемонии я говорила Лёше: «Скорее бы это всё закончилось». Они ведь ещё и музыкантов пригласили, которые конечно же стали играть марш Мендельсона. Я спрашиваю, а что, нам ещё и танцевать перед всеми надо? Мы же не знали, как там всё на свадьбах устроено. Ни Лёша, ни я никогда не были на свадьбах, тем более собственных. Я надеюсь, в моей жизни такого больше не случится, не хочу участвовать в подобном мероприятии», — приводит слова Тотьмяниной «7 дней».

«У меня такие же воспоминания. Мы стоим, смотрим друг на друга, и прямо читается в глазах: скорее бы всё это закончилось, это просто ужасно», — сказал Ягудин.