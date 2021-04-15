«С днём рождения, звезда!» Татьяна Тарасова показала фото с Аллой Пугачёвой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения знаменитую певицу Аллу Пугачёву и опубликовала их совместное фото. Сегодня, 15 апреля, Пугачёвой исполняется 72 года. На снимке также присутствуют фигуристки Елена Радионова и Аннабель Морозов.

«С днём рождения, звезда! Здоровья! Счастья! Всего наилучшего вашей красивой и талантливой семье!» — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой

В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ. Среди её учеников в разные годы были: Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.