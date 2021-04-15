«Говорят, незаменимых нет, но у нас есть она!» Навка поздравила Пугачёву с днём рождения

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила с днем рождения знаменитую певицу Аллу Пугачёву, опубликовав их совместное фото. Сегодня, 15 апреля, Пугачёвой исполняется 72 года.
«Говорят, что незаменимых нет, но в нашей стране есть она! Несравненная Алла Борисовна, наша Примадонна. С днём рождения! Долгие лета вам, вдохновения и гармонии», — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.
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