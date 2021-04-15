Загитова показала подарки, полученные ею на шоу Тутберидзе в Санкт-Петербурге. Видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в «сториз» своего «Инстаграма» показала видео, на котором демонстрируются подарки, которые она получила на шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.
«Питер, спасибо», — подписала видео Загитова.
Загитова показывает подарки, которые она получила на шоу Тутберидзе в Санкт-Петербурге.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.
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Напомним, во время шоу группы Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве Алина показала новый показательный номер на музыку Cinematic Orchestra.
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