Загитова показала подарки, полученные ею на шоу Тутберидзе в Санкт-Петербурге. Видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в «сториз» своего «Инстаграма» показала видео, на котором демонстрируются подарки, которые она получила на шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.



«Питер, спасибо», — подписала видео Загитова.

Загитова показывает подарки, которые она получила на шоу Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.



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Напомним, во время шоу группы Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве Алина показала новый показательный номер на музыку Cinematic Orchestra.