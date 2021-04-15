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Загитова не стала фотографироваться с Медведевой после шоу Тутберидзе. Видео

Загитова не стала фотографироваться с Медведевой после шоу Тутберидзе. Видео
Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не стала фотографироваться с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой после шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

Эпизод того, как фигуристка Александра Степанова делала фото Медведевой с одной из болельщиц, попал на видеозапись. На кадрах видно, как Степанова предложила стоявшей неподалёку Загитовой присоединиться к фотосессии, однако та не стала фотографироваться. Как сообщили в издании «Спорт-экспресс», не помогли даже просьбы Этери Тутберидзе.

Видеозапись можно посмотреть на странице evgeniamedvedeva2.0 в «Инстаграме».

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