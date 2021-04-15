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«Шикарная царица!» Подписчики оценили фото Загитовой из гримёрной

«Шикарная царица!» Подписчики оценили фото Загитовой из гримёрной
Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на своей странице в «Инстаграме» разместила новое фото. Снимок был сделан в гримёрной.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Подписчики оценили фото Алины. Вот что они написали в комментариях.

«Наша красавица!»

«Королева льда и красоты!»

«Шикарная царица!»

«Нереальная красота!»

Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.

Ранее сообщалось, что Алина не стала фотографироваться с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой после шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

Загитова не стала фотографироваться с Медведевой после шоу Тутберидзе. Видео
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