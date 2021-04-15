«Шикарная царица!» Подписчики оценили фото Загитовой из гримёрной
Олимпийская чемпионка Алина Загитова на своей странице в «Инстаграме» разместила новое фото. Снимок был сделан в гримёрной.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
Подписчики оценили фото Алины. Вот что они написали в комментариях.
«Наша красавица!»
«Королева льда и красоты!»
«Шикарная царица!»
«Нереальная красота!»
Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.
Ранее сообщалось, что Алина не стала фотографироваться с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой после шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.
Загитова не стала фотографироваться с Медведевой после шоу Тутберидзе. Видео
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