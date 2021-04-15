«Шикарная царица!» Подписчики оценили фото Загитовой из гримёрной

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на своей странице в «Инстаграме» разместила новое фото. Снимок был сделан в гримёрной.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Подписчики оценили фото Алины. Вот что они написали в комментариях.



«Наша красавица!»



«Королева льда и красоты!»



«Шикарная царица!»



«Нереальная красота!»



Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.



Ранее сообщалось, что Алина не стала фотографироваться с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой после шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.