«Вперёд, Россия». Туктамышева показала фото с командного ЧМ, Щербакова опубликовала эмодзи

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала фото с командного чемпионата мира, который вчера, 15 апреля, стартовал в Осаке (Япония).
«Прекрасный первый день для российской команды. Вперёд, Россия» — написала Туктамышева в своём «инстаграме».
На пост Елизаветы отреагировала чемпионка мира россиянка Анна Щербакова, опубликовавшая эмодзи.
Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева стали первой и второй соответственно в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Щербакова заработала 81,07 балла (личный рекорд), Туктамышева — 80,35 балла. Третьей стала японка Каори Сакамото (77,78).
Сборная России лидирует после первого дня командного чемпионата мира.
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