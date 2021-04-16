«Вперёд, Россия». Туктамышева показала фото с командного ЧМ, Щербакова опубликовала эмодзи

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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала фото с командного чемпионата мира, который вчера, 15 апреля, стартовал в Осаке (Япония).

«Прекрасный первый день для российской команды. Вперёд, Россия» — написала Туктамышева в своём «инстаграме».

На пост Елизаветы отреагировала чемпионка мира россиянка Анна Щербакова, опубликовавшая эмодзи.

Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева стали первой и второй соответственно в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Щербакова заработала 81,07 балла (личный рекорд), Туктамышева — 80,35 балла. Третьей стала японка Каори Сакамото (77,78).

Сборная России лидирует после первого дня командного чемпионата мира.

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