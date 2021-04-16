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Сборная России увеличила отрыв от США на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Сборная России сохранила лидерство после четвёртого выступления на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония). Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар.

Сборная России увеличила отрыв от команды США до 5 баллов.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония

Положение после четвёртого выступления

1. Россия — 61 балл.

2. США — 56.

3. Япония — 52.

4. Италия — 36.

5. Франция — 34.

6. Канада — 30.



Расписание соревнований

16 апреля

10:35 — танцевальные пары, произвольный танец.

12:00 — мужчины, произвольная программа.



17 апреля

09:10 — спортивные пары, произвольная программа.

10:40 — женщины, произвольная программа.



18 апреля

08:00 — показательные выступления.



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