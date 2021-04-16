Сборная России увеличила отрыв от США на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Сборная России сохранила лидерство после четвёртого выступления на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония). Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар.
Сборная России увеличила отрыв от команды США до 5 баллов.
Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония
Положение после четвёртого выступления
1. Россия — 61 балл.
2. США — 56.
3. Япония — 52.
4. Италия — 36.
5. Франция — 34.
6. Канада — 30.
Расписание соревнований
16 апреля
10:35 — танцевальные пары, произвольный танец.
12:00 — мужчины, произвольная программа.
17 апреля
09:10 — спортивные пары, произвольная программа.
10:40 — женщины, произвольная программа.
18 апреля
08:00 — показательные выступления.
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