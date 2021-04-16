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Коляда стал третьим в произвольной программе на КЧМ, Семененко — пятым, победил Чен

Коляда стал третьим в произвольной программе на КЧМ, Семененко — пятым, победил Чен
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Он показал результат 203,24 балла, в том числе 107,84 балла за технику и 95,40 балла за компоненты.

Российские фигуристы Михаил Коляда (180,72 балла) и Евгений Семененко (166,33 балла) стали третьим и пятым соответственно.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Мужчины. Произвольная программа

1. Нэйтан Чен (США) — 203,24
2. Юдзуру Ханю (Япония) — 193,76
3. Михаил Коляда (Россия) — 180,72
4. Кевин Аймоз (Франция) — 169,13
5. Евгений Семененко (Россия) — 166,33
6. Сёма Уно (Япония) — 164,96
7. Даниэль Грассль (Италия) — 161,56
8. Джейсон Браун (США) — 160,33
9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 152,64
10. Роман Садовский (Канада) — 134,80
11. Нам Нгуен (Канада) — 133,04

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Фигурное катание. Командный кубок мира 2021. Осака, Япония
Мужчины. Произвольная программа
16 апреля 2021, пятница. 12:10 МСК
Окончено
1
Нэйтан Чен
США
203.24
2
Юдзуру Ханю
Япония
193.76
3
Михаил Коляда
Россия
180.72

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