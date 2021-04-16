Виктория Синицина: ура! Теперь со спокойной душой можно расслабиться и выдохнуть!

Чемпионка мира российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, опубликовала пост в своём «инстаграме» после их победы в произвольном танце на командном чемпионате мира в Осаке (Япония).
«Ура! Теперь со спокойной душой можно расслабиться и выдохнуть! Выступать со зрителями — огромное удовольствие. Спасибо большое всем, кто за нас болел и переживал! Но завтра ещё один день, естественно, мы будем болеть за наших девчонок и ребят! Ещё раз спасибо, будем болеть все вместе?» — написала Синицина.
Пост доступен в «инстаграме» Виктории Синициной
Сборная России лидирует после второго дня командного чемпионата мира.
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