«Мальчики всё сделали отлично». Мишина — о выступлении Семененко и Коляды на командном ЧМ

Татьяна Мишина, под руководством которой тренируется Евгений Семененко, прокомментировала выступление подопечного и занимающегося у Алексея Мишина Михаила Коляды в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Семененко стал пятым, а Коляда уступил только американцу Нэйтану Чену и японцу Юдзуру Ханю. Оба российских участника показали чистые прокаты.

«Мальчики сегодня показали отличные прокаты, команда продолжает лидировать. Всегда можно что-то улучшить, но и у одного, и у второго нашего фигуриста всё было сделано по максимуму. Собрались, чувствовался настрой.

Я разговаривала вчера с Женей, он говорит, что чувствуется большая ответственность, потому что это командный турнир. Но это положительное ощущение — все переживают за тебя, болеют, и ты понимаешь, что команду подвести нельзя. Так что командный дух, коллективное желание и поддержка — всё тут сработало.

Можно прогнозировать, что мы победим, но главное — выйти и всё сделать. Говорить о победе пока рано, ещё будет старт у девочек и произвольная программа у пар. Ну а мальчики сегодня всё сделали отлично — вот такая моя оценка», — приводит слова Мишиной ТАСС.