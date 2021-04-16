«Мальчики всё сделали отлично». Мишина — о выступлении Семененко и Коляды на командном ЧМ

Татьяна Мишина, под руководством которой тренируется Евгений Семененко, прокомментировала выступление подопечного и занимающегося у Алексея Мишина Михаила Коляды в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Семененко стал пятым, а Коляда уступил только американцу Нэйтану Чену и японцу Юдзуру Ханю. Оба российских участника показали чистые прокаты.
«Мальчики сегодня показали отличные прокаты, команда продолжает лидировать. Всегда можно что-то улучшить, но и у одного, и у второго нашего фигуриста всё было сделано по максимуму. Собрались, чувствовался настрой.
Я разговаривала вчера с Женей, он говорит, что чувствуется большая ответственность, потому что это командный турнир. Но это положительное ощущение — все переживают за тебя, болеют, и ты понимаешь, что команду подвести нельзя. Так что командный дух, коллективное желание и поддержка — всё тут сработало.
Можно прогнозировать, что мы победим, но главное — выйти и всё сделать. Говорить о победе пока рано, ещё будет старт у девочек и произвольная программа у пар. Ну а мальчики сегодня всё сделали отлично — вот такая моя оценка», — приводит слова Мишиной ТАСС.
- 16 апреля 2021
-
19:35
-
19:11
-
16:29
-
16:03
-
15:57
-
15:49
-
15:45
-
14:56
-
14:32
-
14:21
-
14:01
-
13:57
-
13:32
-
13:25
-
12:59
-
12:47
-
12:42
-
12:16
-
12:10
-
11:51
-
11:48
-
11:26
-
10:20
-
10:15
-
08:42
-
08:27
-
08:00
-
01:05
- 15 апреля 2021
-
23:02
-
22:39
-
21:46
-
20:40
-
19:35
-
18:39
-
18:20