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«Ну что, Дмитрий, готовимся на Олимпиаду?» Сотникова покаталась в паре с Губерниевым

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором пробует кататься в паре с известным спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Лучше всего у вновь образованной пары получилась финальная поза.

«Создаётся новая пара на льду. Ну что, Дмитрий Губерниев, готовимся на Олимпиаду-2026?» — подписала видео Сотникова.

Видео можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».

2 марта 2020 года после перенесённой операции на позвоночнике Сотникова заявила о завершении карьеры. Последний раз в профессиональных соревнованиях Аделина участвовала в сезоне-2015/2016. Далее выступала в различных ледовых шоу. После окончания карьеры спортсменка открыла детскую школу фигурного катания.

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