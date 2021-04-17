Сборная России ещё больше увеличила отрыв от США на командном ЧМ по фигурному катанию

Сборная России преумножила лидерство после седьмого выступления на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония). Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу в соревнованиях спортивных пар.



Отрыв от национальной команды США теперь увеличился до девяти баллов.



Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония

Положение после седьмого выступления

1. Россия — 103 балла.

2. США — 94.

3. Япония — 88.

4. Франция — 64.

5. Италия — 62.

6. Канада — 49.



Расписание соревнований

17 апреля

10:40 — женщины, произвольная программа.



18 апреля

08:00 — показательные выступления.



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