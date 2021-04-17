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Сборная России ещё больше увеличила отрыв от США на командном ЧМ по фигурному катанию

Сборная России ещё больше увеличила отрыв от США на командном ЧМ по фигурному катанию
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Сборная России преумножила лидерство после седьмого выступления на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония). Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу в соревнованиях спортивных пар.

Отрыв от национальной команды США теперь увеличился до девяти баллов.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония
Положение после седьмого выступления
1. Россия — 103 балла.
2. США — 94.
3. Япония — 88.
4. Франция — 64.
5. Италия — 62.
6. Канада — 49.

Расписание соревнований
17 апреля
10:40 — женщины, произвольная программа.

18 апреля
08:00 — показательные выступления.

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Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира
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