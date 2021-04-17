«Я в восторге!». Тарасова оценила победу Мишиной и Галлямова на командном чемпионате мира

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, выступающих в соревнованиях спортивных пар, в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию.



«Поздравляю Анастасию Мишину и Александра Галлямова! Они такие молодцы, что просто не сил. Идеально закончили сезон: сначала стали чемпионами мира, а сейчас превосходно выступили на командном чемпионате мира. Есть прекрасное, сильнейшее и чистейшее катание. Я в восторге!



Дай бог сейчас нашим девочкам спокойствия и силы», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Анастасия и Александр вышли на лёд последними и показали результат 151.59 балла. За технику они получили 79.43 балла, за компоненты — 72.16 балла.

Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира