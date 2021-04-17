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«Грусть, боль, наслаждение, слёзы». Бузова — о выступлении в гала-шоу «Ледниковый период»

«Грусть, боль, наслаждение, слёзы». Бузова — о выступлении в гала-шоу «Ледниковый период»
Фигурное катание 0
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Телеведущая и певица Ольга Бузова, выступившая вчера, 16 апреля, в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьёвым в гала-шоу «Ледниковый период», поделилась эмоциями от выступления. Шоу в постановке Ильи Авербуха состоялось в Санкт-Петербурге.

«Наверное, не хватит слов, чтобы передать свои ощущения, когда мы откатали один из ваших самых любимых номеров с Дмитрием Соловьёвым.

Столько работы, разбитых коленок, слёз даже (как без этого), всё для того, чтобы вы смогли увидеть нашу историю на льду. Готовишься месяцами, а четыре минуты прилетели, как мгновенье. Но это стоит того. Преодоление, страх, контроль, радость, грусть, боль, наслаждение… я испытала миллион эмоций, в то время как я участвовала в «Ледниковом». И я для меня счастье и гордость выступать вместе с Олимпийскими чемпионами.

Мои родные, спасибо, спасибо всем зрителям. Я вас всех слышала. Спасибо за поддержку и любовь.

Вчера была моя семья и друзья. Ещё поэтому так нервничала. Спасибо, что рядом», — написала Бузова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Бузовой в «Инстаграме».

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