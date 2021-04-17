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Елизавета Туктамышева: на командном чемпионате мира мы показали свою мощь

Елизавета Туктамышева: на командном чемпионате мира мы показали свою мощь
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги выступления на командном чемпионате мира в Осаке (Япония).

«В первую очередь хотела бы сказать, что я очень горжусь нашей командой. Мы показали высочайший уровень после тяжёлого турнира — чемпионата мира, который отнял много сил. На этом турнире мы представили свою мощь, и поэтому наша команда на первом месте. Мы очень сильны. Очень горжусь ребятами. Спасибо вам большое.

Моя программа была посвящена Японии. Поэтому я очень рада показать её здесь, в Японии. Надеюсь, всем понравилось. Большое всем спасибо. Атмосфера на стадионе была прекрасной. Очень приятно выступать в такой обстановке», — сказала Туктамышева после выступления.

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